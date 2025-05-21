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افرام من مجلس النواب: لقانون انتخاب بمجلسين يعيد الاعتبار لاتفاق الطائف
أخبار لبنان
2025-05-21 | 03:24
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افرام من مجلس النواب: لقانون انتخاب بمجلسين يعيد الاعتبار لاتفاق الطائف
أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، قبيل انعقاد اللجان المشتركة، أنّ اجتماع اليوم بالغ الأهميّة، إذ يشهد انطلاقة ورشة إعداد قانون الانتخاب الجديد".
وقال أفارام في تصريح من مجلس النواب: "رؤيتنا واضحة: قانون واحد يحكم انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسنتقدّم الأسبوع المقبل باقتراح قانون انتخاب موحّد يشمل المجلسين، يقوم على إعادة توزيع المقاعد، بحيث يُخفَّض عدد أعضاء مجلس النواب إلى أقل من 128، وتُنقَل بعض المقاعد الحالية إلى مجلس الشيوخ".
وأضاف: "نقترح مجلس شيوخ يضم 64 شيخًا، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، يُنتَخَبون عبر لوائح مقفلة وفق النسبيّة مع صوت تفضيليّ واحد، ويُمثّلون الطوائف اللبنانية ككل، وعلى مستوى كل لبنان. أمّا مجلس النواب، فقد حان الوقت لنزع القيد الطائفيّ عنه، كما ورد في اتفاق الطائف. نُبقي على الدوائر الحالية، ونُحدّد أيّ المقاعد تُنقَل إلى مجلس الشيوخ ليبقى 64 مقعداً، فيصبح لدينا مجلس نواب غير طائفيّ، يُنتخَب بنظام نسبيّ أو أكثريّ، بحسب حجم الدائرة (من 2 إلى 3 مقاعد)، مع صوت تفضيليّ واحد".
واعتبر أنّ الاتجاه الأولي نحو النسبية مع صوت تفضيلي واحد، لكن القرار النهائي سيُحسَم بعد دراسة متخصّصة تُراعي خصوصيّة كلّ دائرة.
ولفت الى أن مشروع وطن الإنسان يرى أنّ هذا القانون يعالج هواجس المناطق والإنماء، وهواجس الطوائف والحقوق، ويُعيد الاعتبار إلى اتفاق الطائف الذي أُهمل تطبيقه منذ عام 1992.
وقال: "نحن اليوم مدعوون لنكمل المسيرة به ونعيد تطويره بعد التطبيق".
أخبار لبنان
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