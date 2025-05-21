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كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختص

أخبار لبنان
2025-05-21 | 03:30
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كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختص
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كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختص

أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز الشفّافية وصون حقوق المضمونين، يواصل المدير العام للصندوق محمد كركي تنفيذ إجراءات تصحيحيّة حازمة، تهدف إلى ضبط مخالفات الشركات والمؤسّسات ومكافحة التلاعب أو أيّ ممارسات تسيء إلى النظام التأميني والمالي للصندوق".
ولفتت إلى أن "الخطوات الصارمة تمثّلت في تقديم سلسلة من الدعاوى الجزائيّة، في حقّ مؤسّسات تبيّن أنّها متورّطة في توظيف أجراء وهميّين، أو في تقديم تصاريح مغلوطة عن الأعمال والأجور بهدف التهرّب من تسديد الاشتراكات عنها، أو في استيفاء تقديمات ماليّة من الصندوق مقبوضة دون أيّ وجه حقّ".
وأوضحت أنه "في هذا الإطار، تقدّم الصندوق بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة في حقّ شركة "الغزلان للتجارة الدوليّة ش.م.م." والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين فيها بتاريخ 7/5/2025، بتهمة تسجيل 25 أجيراً وهميًّا، استنادًا إلى تقرير مديريّة التفتيش والمراقبة الرقم 36/219 المودع بتاريخ 15/4/2025".
ولفتت الى أنه "بالإضافة إلى ذلك، طلب كركي من الوحدات المعنيّة في الصندوق شطب هذه الشركة والأجراء الوهميّين من سجلّات الصندوق، واسترداد التقديمات المقبوضة دون وجه حقّ".
وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النهج الصارم في الملاحقة والمساءلة ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسار ثابت انتهجه المدير العام، وتنفّذه بدقّة كلّ من مديريّة التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، حرصًا على حماية أموال الصندوق، ولضبط كل أنواع الغشّ والتلاعب في معاملات الصندوق، وصون حقوق المضمونين الحقيقيّين، وتعزيز مبدأي العدالة والمحاسبة".

وأشارت الى أن كركي يؤكد التزامه الكامل تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق المضمونين وأموالهم أمام القضاء المختصّ.

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