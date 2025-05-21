السفير السعودي استقبل وزير الأشغال وهذا ما جرى بحثه

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، في إقامته في اليرزة اليوم، وزير الأشغال العامة فايز رسامني. وجرى في خلال الإستقبال استعراض لمختلف التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والسبل الآيلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.