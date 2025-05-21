رسامني أطلق خطة تأهيل شبكة الطرق والجسور: ما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه

أطلق وزير الأشغال فايز رسامني الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرق والجسور في لبنان، تحت شعار "نرمّم الطرق… نرمّم الثقة".



وقال رسامني في خلال مؤتمر صحفي: "لدينا ميزانيتان وهما 2024 و2025 وجمعنا بين الاثنتين لإعداد خطة شفافة وهو مشروع متكامل سنبدأه اليوم ونستمر به لسنوات ونتمنى من الوزراء المستقبليين الاستمرار به. نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرق والجسور وما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه".



وأمل أن تتم متابعة المشروع على مدى سنوات، لافتا الى أن الوزارة ميّزت الأوتوسترادات عن باقي الطرق والى أنه أعطى أمر مباشرة في أوّل أيّام استلامه للوزارة.



وطلب من البلديات والمحافظات مساعدة الوزارة على تصنيف الطرق، لافتا الى أن الوزارة ووضعت في دفتر الشروط كلّ أسس السلامة العامة وأن طريقة عملها مختلفة عن السابق.



وقال: "لدينا 7 استشاريّين وسنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرق لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي".



أما بالنسبة إلى إضاءة الطرق فأوضح رسامني أن هناك نظام الـ hybrid وهو يعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية في الوقت عينه.