العبسي أصدر مرسوما بطريركاً شكل بموجبه "لجنة الوظيفة العامة"

أصدر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مرسوما بطريركاً شكل بموجبه "لجنة الوظيفة العامة"، وتتألف من طلال المقدسي وداني جدعون وفوزي خميس وفادي صليبا.



وحدد مهامها بالتواصل مع المسؤولين المعنيين لملاحقة وضع الوظائف التي تعود الى ابناء الطائفة بحسب العرف والقانون في الجمهورية اللبنانية وبالعاون مع صاحب الغبطة.

وطلب العبسي من جميع المرجعيات التجاوب مع مساعي هذه اللجنة لما فيه مصلحة لبنان وحفاظا على التوازنات الطائفية المعمول بها.