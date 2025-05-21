وزارة الزراعة اطلقت ورشة وطنية لتنظيم الصيد البحري وحماية الثروة السمكية

أعلنت وزارة الزراعة انطلاق ورشة تنظيمية شاملة لحماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد البحري في مختلف المناطق اللبنانية، في خطوة تهدف إلى دعم الصيادين وحماية مصادر رزقهم، وصون البيئة البحرية وضمان استدامتها".



وأكدت الوزارة في بيان أنها تولي أهمية قصوى لهذا الملف الحيوي، مشددة على أن الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق الصيادين ويعزز الإنتاج البحري.



كما وجّهت وزارة الزراعة "تحية تقدير لكل من تعاون ويتعاون معها في هذه الحملة الوطنية، من أفراد ومؤسسات معنية"، مشيرة إلى "أن أبوابها مفتوحة أمام جميع الشركاء والمعنيين لتقديم الاقتراحات والمشاركة في النقاشات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة".



وتأتي هذه المبادرة في سياق رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد الشاطئ اللبناني.