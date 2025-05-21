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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية

أخبار لبنان
2025-05-21 | 06:52
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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية
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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية

أ‏صدر وزير الدفاع ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية. وجاء فيه:

"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٢٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ الساعة صفر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الجنوب والنبطية.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
 

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