تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية

أ‏صدر وزير الدفاع ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية. وجاء فيه:"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الجنوب والنبطية إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٢٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ الساعة صفر.المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الجنوب والنبطية.المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".