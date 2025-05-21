"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة في مناطق السماقية والعبدة والبداوي وطرابلس

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب.وقالت في بيان: "أثمرت عمليات دهم نفذها الجهاز في مناطق السماقية والعبدة والبداوي وطرابلس عن ضبط كميات من التبغ الخام المهرّب والسجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسجائر الإلكترونية.وسُطِّرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".