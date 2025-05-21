وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات

تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج اليوم مكاتب شركة "تاتش" في مقرها الرئيسي وسط بيروت.

وشملت الجولة أقسامًا مختلفة من بينها قسم مراقبة الشبكة، مركز إدارة الأحداث الأمنية، ومركز خدمة الزبائن، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدّمة.

