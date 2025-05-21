وزارة المالية تدعو المكلفين للاستفادة من التسوية الاستثنائية على الغرامات وفق القانون 328/2024

أصدرت وزارة المالية بيانا تُعلم فيه جميع المكلفين أنه بـ"إمكانهم الاستفادة من التسوية الاستثنائية على غرامات التحقق والتحصيل التي اتاحها القانون 328/2024 الذي تم بموجبه تعليق المهل القانونية ابتداءاً من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025، وذلك استناداً للآلية المحددة في القرار رقم 336/1 الصادر عن وزير المالية في 12/03/2025".

وأضاف البيان: وانه لتحقيق هذه الغاية فقد وجهت وزارة المالية رسائل الكترونية خاصة، الى المكلفين المسجلين الكترونيا لديها، على البريد الالكتروني المعرف لديها من قبلهم، الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب والغرامات، تعلمهم بموجب هذه الرسائل بالفرصة الاستثنائية لتخفيض الغرامات والمهل التي ترعاها".

لذلك، تتمنى وزارة المالية على جميع المكلفين المسجلين على النظام الالكتروني لديها، التحقق من البريد الالكتروني المصرح به من قبلهم للإطلاع على المبالغ المتوجبة قبل وبعد التخفيض، والعمل على تسديدها بعد الاستحصال على ايصالات التسديد مباشرة من النظام الالكتروني او من خلال الوحدات الضريبية".

