وزارة التربية عممت نتائج استبيان طلاب: ٨٥٪؜ طالبوا بمواكبة المناهج الجديدة للمعايير الدولية

عممت وزارة التربية والتعليم العالي، نتائج استبيان الطلاب الذي اجرته حول عناوين عدة صدرت. وابرز ما جاء في هذه النتائج هو مطالبة ٨٥٪؜ من الطلاب بمواكبة المناهج الجديدة للمعايير الدولية.