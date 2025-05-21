في اطار التحضير لزيارة وفد الى العراق... سلام ترأس إجتماعاً وزارياً

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إجتماعاً وزارياً حضره وزير المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط والطاقة والمياه جو صدي، وذلك في اطار التحضير لزيارة وفد وزاري الى جمهورية العراق الشقيق للبحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق بين الرئيس سلام ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة ولا سيما الطاقة، وإصلاح وتفعيل أنبوب النفط من العراق إلى لبنان، وانشاء منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتركيماويات، ووصل خط فايبر اوبتيك من العراق إلى لبنان ومنه إلى أوروبا، بالإضافة الى تفعيل عمل اللجنة المشتركة العراقية اللبنانية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.