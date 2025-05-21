بعد الاعتداء الاسرائيلي... وزارة التربية تطمئن: مدرسة عين بعال الرسمية لم تصب بأي أذى

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي "استمرارها في متابعة الأوضاع في الجنوب، إثر استهداف سيارة على طريق الحوش عين بعال في قضاء صور بضربة إسرائيلية معادية".



وأشارت في بيان، الى أن " مديرية التعليم الأساسي في الوزارة اتصلت بالمنطقة التربوية في الجنوب وبإدارة مدرسة عين بعال الرسمية، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والأساتذة والإدارة، وتأكدت من ان المدرسة لم تصب بأي أذى. وأشادت بعزم أسرة المدرسة على الاستمرار بالتدريس".