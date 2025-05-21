الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد الاعتداء الاسرائيلي... وزارة التربية تطمئن: مدرسة عين بعال الرسمية لم تصب بأي أذى
أخبار لبنان
2025-05-21 | 11:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد الاعتداء الاسرائيلي... وزارة التربية تطمئن: مدرسة عين بعال الرسمية لم تصب بأي أذى
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي "استمرارها في متابعة الأوضاع في الجنوب، إثر استهداف سيارة على طريق الحوش عين بعال في قضاء صور بضربة إسرائيلية معادية".
وأشارت في بيان، الى أن " مديرية التعليم الأساسي في الوزارة اتصلت بالمنطقة التربوية في الجنوب وبإدارة مدرسة عين بعال الرسمية، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والأساتذة والإدارة، وتأكدت من ان المدرسة لم تصب بأي أذى. وأشادت بعزم أسرة المدرسة على الاستمرار بالتدريس".
أخبار لبنان
الاعتداء الاسرائيلي
وزارة التربية
مدرسة
عين بعال
التالي
للبحث في الملفات العالقة بين لبنان وسوريا.. دعوة لوزير الخارجية السوري لزيارة لبنان
أسرار الصحف 21-5-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-20
وزيرة التربية استنكرت الاعتداء الإسرائيلي قرب مدرسة المنصوري
أخبار لبنان
2025-05-20
وزيرة التربية استنكرت الاعتداء الإسرائيلي قرب مدرسة المنصوري
0
أخبار لبنان
2025-03-28
وزيرة التربية: بعد التهديدات..تعطيل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدت
أخبار لبنان
2025-03-28
وزيرة التربية: بعد التهديدات..تعطيل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدت
0
خبر عاجل
2025-03-27
مرقص: الموافقة على طلب وزارة التربية في شأن إعفاء تلاميذ الشهادة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة من إجراء الامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥ واستبدالها بإفادة مدرسية
خبر عاجل
2025-03-27
مرقص: الموافقة على طلب وزارة التربية في شأن إعفاء تلاميذ الشهادة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة من إجراء الامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥ واستبدالها بإفادة مدرسية
0
أخبار لبنان
2025-04-23
لجنة التربية أقرت القانون المتعلق بتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلًا
أخبار لبنان
2025-04-23
لجنة التربية أقرت القانون المتعلق بتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:17
الرئيس عباس استقبل العريضي ممثلاً جنبلاط: لدعم فلسطين ووحدتها ووقف العدوان
أخبار لبنان
14:17
الرئيس عباس استقبل العريضي ممثلاً جنبلاط: لدعم فلسطين ووحدتها ووقف العدوان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-05-18
تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة
خبر عاجل
2025-05-18
تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
0
أخبار لبنان
2025-05-13
الحجار من طرابلس: لجان القيد تقوم بعمليات فرز دقيقة
أخبار لبنان
2025-05-13
الحجار من طرابلس: لجان القيد تقوم بعمليات فرز دقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:33
الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة محادثات للبحث في ملفات مشتركة أبرزها السلاح في المخيمات...
تقارير نشرة الاخبار
07:33
الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة محادثات للبحث في ملفات مشتركة أبرزها السلاح في المخيمات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مشاركة كبيرة فاقت الـ١٠٠ سيارة في السباق الثاني للسرعة لعام ٢٠٢٥ في فقرا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مشاركة كبيرة فاقت الـ١٠٠ سيارة في السباق الثاني للسرعة لعام ٢٠٢٥ في فقرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بلديات قضاء بنت جبيل بين التزكية والمعارك العائلية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بلديات قضاء بنت جبيل بين التزكية والمعارك العائلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...
0
أخبار دولية
13:10
الرئيس عباس في بيروت: دعم لسيادة الدولة ونزع سلاح المخيمات
أخبار دولية
13:10
الرئيس عباس في بيروت: دعم لسيادة الدولة ونزع سلاح المخيمات
0
أخبار دولية
13:05
من واشنطن الى بيروت مروراً بالدوحة رسائل أميركية الى لبنان الرسمي وفرصة للعودة إلى الحضن العربي والدولي
أخبار دولية
13:05
من واشنطن الى بيروت مروراً بالدوحة رسائل أميركية الى لبنان الرسمي وفرصة للعودة إلى الحضن العربي والدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:04
أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان
أمن وقضاء
12:04
أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان
2
أخبار لبنان
04:02
"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
أخبار لبنان
04:02
"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
3
أخبار لبنان
08:19
وزير المالية يطلب من "الداخلية" تعميم إلزامية لصق الطابع المالي على الإفادات الصادرة عن المختارين
أخبار لبنان
08:19
وزير المالية يطلب من "الداخلية" تعميم إلزامية لصق الطابع المالي على الإفادات الصادرة عن المختارين
4
حال الطقس
00:52
الحرارة تعود الى الارتفاع بدءا من الخميس...
حال الطقس
00:52
الحرارة تعود الى الارتفاع بدءا من الخميس...
5
أخبار لبنان
07:34
بيان لبناني–فلسطيني مشترك: تأكيد على حق العودة وسيادة الدولة والالتزام بالأمن والاستقرار
أخبار لبنان
07:34
بيان لبناني–فلسطيني مشترك: تأكيد على حق العودة وسيادة الدولة والالتزام بالأمن والاستقرار
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-5-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-5-2025
7
أخبار دولية
16:41
ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة
أخبار دولية
16:41
ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة
8
أخبار لبنان
07:58
وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات
أخبار لبنان
07:58
وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More