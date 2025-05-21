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رجي لـ"حوار المرحلة": لم أحوّل "الخارجية" إلى موقع قواتي... وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا

أخبار لبنان
2025-05-21 | 15:35
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رجي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لم أحوّل &quot;الخارجية&quot; إلى موقع قواتي... وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا
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رجي لـ"حوار المرحلة": لم أحوّل "الخارجية" إلى موقع قواتي... وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن تصاريح الحكومة تتحدث عن حصرية السلاح وأنّ القرار اتخذ "ويبقى التنفيذ".

وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "هناك وجهات نظر عدة داخل الحكومة وداخل السلطة اللبنانية فهناك من هو مُستعجل ومن هو متريّث".

وأكد رجي أن الحل في لبنان "سهل"، قائلا: "حصرية السلاح تحل كل مشاكلنا وتنفيذ القرارات الدولية هو الذي سيخلصنا". 

وشدد على أن مفاوضات السلام غير مطروحة أبدا، قائلا: "لم يفاتحنا أحد بالموضوع أصلا".
 
وأشار وزير الخارجية الى أن "السياسة العامة للحكومة اللبنانية منذ زمن وحتى اليوم هي أن لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام".
 
 
وقال: "مطلوب منا إصلاحات اقتصادية وتنفيذ مبدأ حصرية السلاح وهذان الشرطان مطروحان لإعادة الإعمار وللنهوض الاقتصادي والدعم السياسي".
 
وأكد رجي أنه بموضوع اعادة الإعمار، فإن الجهات المانحة تضع شرطا وهو حصرية السلاح. كما أكد ألا معلومات لديه حول ضغط أميركي لوقف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي.
 
 
وعن إستدعاء السفير الإيراني لدى لبنان، أكد وزير الخارجية والمغتربين أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج الى جرأة، قائلا: "رجعت الخارجية سيادية". وأضاف: "كل سفير "يتعدّى حدوده"، نحن ضمن المعاهدات الدولية، سنقوم بمواجباتنا".
 
وأكد أن زيارة إيران غير مطروحة حاليا، قائلا: "في حال حصلت أقول لهم "احترموا سيادتنا"".
 
من جهة أخرى، أكد رجي أن قرارات المجلس الأعلى للدفاع حول السلاح الفلسطيني بدأت تُنفذ. 

وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في لبنان أكد أن الفلسطينيين في لبنان هم "زوار موقتون" وأن السلاح لم يعد لديه جدوى. 

وعن سوريا، قال وزير الخارجية: "هناك تموضع جديد لسوريا في المنطقة ويهمنا أن يتثبت النظام في سوريا وأن تكون دولة قانون"، مؤكدا أن الاستقرار في سوريا مهم جدا للإستقرار في لبنان.

وأشار الى أنه "عندما يكون الاقتصاد مزدهر في سوريا فهذا يفيد لبنان"، موضحا أن الموضوع يساعد على عودة النازحين الى بلادهم. ولفت الى أن اعادة اعمار سوريا سيكون لديها تداعيات ايجابية على لبنان.
 
وعن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، أشار الى أنه موضوع "معقد" وتقني ويأخذ وقتاً.
 
 
على صعيد آخر، نفى رجي أن يكون قد حوّل وزارة الخارجية إلى "موقع قواتي"، قائلا: "لم يأتِ أحد من خارج الوزارة وكل الموجودين هم من الإداريين والدبلوماسيين في ملاك الوزارة". 

وأشار الى أن "حزب القوات اللبنانية ساهم بإنتخاب رئيس الجمهورية وبتسمية رئيس الحكومة وساهم بتشكيل الحكومة ولديه 4 وزراء و19 نائبا"، معتبرا أنه من الطبيعي أن يشارك حزب القوات بالقرار السياسي بالبلد".
 
 
وعن التشكيلات الدبلوماسية، قال رجي: "موضوع التشكيلات الدبلوماسية دقيق جدا ولا محاصصة في هذا الملف فأنا من يقوم بالتشكيلات". 
 

أخبار لبنان

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