كركي: الضمان يواصل ضخ السيولة للقطاع الاستشفائي و1814 مليار تقديمات صحيّة منذ مطلع الـ2025

اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان المدفوعات الصحّية التي سدّدها الصندوق تخطت عتبة 1800 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2025،وفاقت مجمل ما تمّ إنفاقه في العام 2024 في فرع ضمان المرض والأمومة (نحو الـ 1745 مليار ل.ل.)".

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً قضى بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 36 مليار ل.ل. على ان يتمّ تحويلها إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم من إجمالي الأعمال الجراحية المقطوعة 877 مليار ل.ل.

أمّا التقديمات الصحيّة الأخرى فقد توزّعت على الشكل التالي:

- 570مليار ليرة لعلاج مرضى غسيل الكلى.

- 367 مليار ل.ل. كتقديمات صحيّة متنوعة للأفراد تشمل الدواء، المعاينات، ...

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1814 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

وأكّد كركي أنّ إدارة الصندوق ستباشر خلال ايّام بإعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع (الطبابة) بنسبة 75%.

واوضح كركي أنّ الصندوق يواصل التنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان انتظام التدفّقات المالية، إلى جانب العمل على توسيع مروحة التقديمات وتعديل التعرفات التي لم تشملها الزيادات بعد، مثل المستلزمات الطبيّة، أو تلك التي سبق أن عُدّلت سابقاً ولكن تحتاج إلى زيادتها مرّة جديدة كي تواكب التغيّرات والمؤشّرات المالية التي تطرأ على زيادة الأسعار في البلاد، مثل تعرفات التصوير الشعاعي PET SCAN، MRI، وCT-SCAN، والتي سيُعلن عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة فور مصادقة معالي وزير العمل عليها.



