رجّي بحث مع وفد برلمانيّ من جورجيا في العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وجورجيا، إضافةً إلى التطورات في لبنان والمنطقة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا السيد نيكولوز سامخارادزه Nikoloz Samkharadze والوفد المرافق،



ووصف سامخارادزه زيارته بالتاريخية باعتبارها الأولى من نوعها لوفد برلماني جورجي الى بيروت، وشكر لبنان على موقفه الداعم لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها. وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، ووجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة جورجيا.



من جهته، شدد الوزير رجّي أمام الوفد الجورجي على وجوب ممارسة الضغوط على اسرائيل لدفعها الى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والى الافراج عن الأسرى اللبنانيين لديها. كما أشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والتبادل الطلابي بين لبنان وجورجيا.



