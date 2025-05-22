وزير الصناعة يبحث مع تجمع الشركات اللبنانية الأوضاع الإقتصادية وتحسين ظروف الأعمال والإستثمار

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب في مقر الوزارة، حيث جرى البحث في الأوضاع الإقتصادية بشكل عام ووضع القطاع الصناعي بشكل خاص.



وضم وفد تجمع الشركات اللبنانية بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وأمينة سر التجمع كارينا حصري، وأعضاء مجلس الإدارة: ألفونس ديب، وزياد شهاب الدين ورولا خوري.



عيسى الخوري



وشكر الوزير عيسى الخوري الوفد على زيارته، مؤكداً حرص الحكومة وحرصه الشخصي على القيام بكل ما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لنشاط القطاع الخاص.

كما أكد رهان الحكومة تحقيق النمو الاقتصادي الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح والتعافي المالي والإقتصادي والإجتماعي.



البواب



من جهته، عَرَّفَ البواب الوزير عيسى الخوري على التجمع والأهداف التي يعمل عليها ومنها موضوع تطوير الشركات اللبنانية باستخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، وكذلك القيام بكل ما من شأنه تدعيم القطاع الخاص اللبناني والإقتصاد الوطني.



وأكد البواب في خلال اللقاء، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار خاصةً في ما خص القطاع الصناعي الذي أمامه فرص كبيرة للنمو و"هو حقق تقدماً ملحوظاً ودوراً ريادياً في الفترة الأخيرة".

كما شدد على ضرورة إنجاز القوانين التي تتعلق بالإصلاح المالي كون إعادة تفعيل القطاع المصرفي يشكل عاملاً أساسياً وحاسماً بموضوع نهوض الاقتصاد ونموه والتوسع في الداخل والخارج.