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سلام استقبل عباس: رفض التوطين وتمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على أراضيها
أخبار لبنان
2025-05-22 | 07:24
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سلام استقبل عباس: رفض التوطين وتمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على أراضيها
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، حيث عقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني حضره عن الجانب اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني - فلسطيني السفير رامز دمشقية، والمدير العام لامن العام اللواء حسن شقير، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي والمستشار علي قرانوح.
وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد ، السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، مستشار الرئيس عباس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي خالد، سفير فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور رياض منصور، امين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، إلى جانب المستشارين ياسر عباس ووائل لافي.
وتم في خلال اللقاء، البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وتم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وعلى تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على أراضيها كافة، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية.
كذلك تم التأكيد على إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة، وعلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.
هذا وتم التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة.
كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار مع ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة.
وجدد الرئيسان التمسك بحلّ الدولتين كحل عادل وشامل للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
ثم أقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق.
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