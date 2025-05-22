حبيب عرض التعاون المشترك مع السفير القطري

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدراء في مصرف الإسكان.



وجرى عرض للعلاقات القائمة بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" وإمكانية التعاون المشترك في المستقبل.



وشكر حبيب في خلال اللقاء، قطر بشخص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دعمها الدائم للبنان وشعبه ووقوفها إلى جانبهما عبر السنوات، وهي لا تزال تُبدي التعاون والدعم في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.



كذلك ثمّن حبيب جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال زيارته دولة قطر، لتوفير الدعم اللازم للبنان وتأمين المساعدة المطلوبة للمؤسسات اللبنانية.



