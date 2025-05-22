مكتب فضل الله: الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنّ يوم الجمعة الواقع فيه 6 حزيران 2025، هو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة.