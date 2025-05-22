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مكتب فضل الله: الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك
أخبار لبنان
2025-05-22 | 08:22
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مكتب فضل الله: الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك
أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنّ يوم الجمعة الواقع فيه 6 حزيران 2025، هو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة.
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