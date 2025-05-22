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تعاميم من وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

أخبار لبنان
2025-05-22 | 08:54
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تعاميم من وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
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تعاميم من وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

أصدرت وزارة الداخلية تعاميم للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية:

محيط مركز الإقتراع
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منع المواكب السيارة

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وقف سير الدراجات النارية

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فترة الصمت الإنتخابي
 

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