مذكرة إقفال في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة تقدي بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت، في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبيّ والنبطية.