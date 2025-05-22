الرئيس سلام: جدول أعمال واضح غدًا لتنفيذ آلية حصر السلاح في يد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، استقباله الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس في السراي الحكوميّ، في لقاء أخويّ.



وقال، عبر منصة اكس: "اتفقنا على ان تعقد اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة اول إجتماع لها غدًا، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح في يد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان".



وشدّد على أنّه أكد أنّ "هذا السلاح لم يعود سلاحًا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطينيّ، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية".



واعتبر أنّ "قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية واحكام المحاكم الدولية التي تدين اسرائيل وممارساتها".