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جابر: مهتم بوضع ملفات ذوي الحاجات الخاصة من ضمن الأولوية
أخبار لبنان
2025-05-22 | 10:08
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جابر: مهتم بوضع ملفات ذوي الحاجات الخاصة من ضمن الأولوية
عرض وزير المالية ياسين جابر متطلبات ذوي الحاجات الخاصة مع وفد يمثل عددًا من الجمعيات المعنية.
وزاره الوفد، برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله.
أكد جابر "اهتمامه باوضاعهم ووضع ملفاتهم المرتبطة بوزارة المالية من ضمن أولوية الملفات التي تُعنى بالشأنين الاجتماعيّ والصحيّ، بغية تمكينهم من تخطي الصعوبات ومساعدتهم على أن يكونوا فئة منتجة لها دورها في الحياة العامة".
وفي مجال منفصل، عقد وزير المالية اجتماعًا مع وفد من البنك الدوليّ خصص للبحث في بعض المسائل التقنية التي تُسهم في تفعيل تطبيق قانون الشراء العام والمساهمة التقنية التي يقدمها البنك في هذا المجال خصوصًا مع التحضيرات الجارية لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وإجراء تعيينات لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك لهيئة الاعتراض، وفق ما كشف الوزير جابر.
ولفت إلى أنّ الورشة التنظيمية لتطبيق هذا القانون قد وضعت على سكة التنفيذ وهي تاتي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للمؤسسات.
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