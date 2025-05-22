السفير البريطاني زار الحدود الشرقية للبنان مع سوريا: ملتزمون بتعزيز قدرات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة

زار السفير البريطاني لدى لبنان هايمش كاول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا للاطلاع عن كثب على جهود المملكة المتحدة لدعم قدرات الجيش اللبناني في تعزيز أمن الحدود.



وأشار بيان للسفارة، الى أن هذه الزيارة تؤكد التزام المملكة المتحدة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على حدودها مع سوريا، ومكافحة أنشطة التهريب، وحماية المجتمعات المحلية.



وفي خلال الزيارة، التقى السفير كاول مسؤولين عسكريين ومحليين. وزار مع مختار ينطا رياض صعب وأبناء المنطقة محطة ضخ مياه تعمل على الطاقة الشمسية، وذلك في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون المدني-العسكري ضمن مناطق عمليات أفواج الحدود البرية.



وعقب زيارته، قال السفير كاول: "المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وأمنه. شراكتنا مع الجيش اللبناني أساسية في المساعدة على الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء لبنان، وحماية سبل عيش السكان بالقرب من الحدود".



وأضاف :"أنا فخور بدعمنا وبدور المملكة المتحدة كشريك رئيسي للجيش اللبناني، فقد دعمنا من خلال صندوق الأمن المتكامل البريطاني إنشاء أفواج الحدود البرية على الحدود مع سوريا منذ عام ٢٠١٣، وقدَمنا مساعدات للجيش اللبناني تزيد قيمتها عن ١١٥ مليون جنيه إسترليني".



وأشار الى أن أفواج الحدود البرية ساعدت في تعزيز أمن الحدود وبسط سلطة الدولة اللبنانية على هذه المناطق.