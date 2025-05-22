"القوات اللبنانية": الحقيقة أن الرقم الفعليّ للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الذين صوّتوا للائحتنا هو بحدود 100 صوت

أسفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" لما أوردته صحيفة "النهار" في خانة "الأسرار" في عددها الصادر اليوم، عن الأرقام الانتخابية في زحلة، وتحديدًا ما ورد عن "أن ما يزيد على 900 صوت من نحو 3000 مقترع شيعيّ صبّ في مصلحة لائحة القوات اللبنانية البلدية".



وقالت: "أما أسفنا، فمرده إلى اعتيادنا على دقة هذه الصحيفة في أخبارها، فيما نجهل صراحة الجهة التي تعمّدت ضرب صورة الصحيفة على هذا المستوى".



وأضافت: "الحقيقة أن الرقم الفعلي للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة الذين صوّتوا للائحة القوات البلدية هو بحدود 100 صوت فقط، فاقتضى التوضيح".