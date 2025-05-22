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لائحة "جزين مستقبلكم": ما ورد في تقرير الـLBCI يظهر تحيّزًا واضحًا لجهة محددة
أخبار لبنان
2025-05-22 | 13:47
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لائحة "جزين مستقبلكم": ما ورد في تقرير الـLBCI يظهر تحيّزًا واضحًا لجهة محددة
أكّدت لائحة "جزين مستقبلكم" أنّ ما ورد في التقرير المنشور ضمن نشرة أخبار الـLBCI تحت عنوان الانتخابات في جزين "يظهر تحيّزًا واضحًا لجهة محددة بحيث لم تأخذ سوى رأي طرف من دون غيره".
وقالت "أما في ما خص ما سيق بحق المرشح بشارة عون وعن ارتكابات بحق البيئة فهي عارية من الصحة وتدخل في إطار الافتراء السياسيّ ومحاولة تشويه سمعة المرشح بشارة عون قبل موعد الانتخابات النيابية واستعمال الاعلام للتأثير على الرأي العام والناخبين في جزين".
وأوضحت اللائحة التالي:
"١-في مدينة جزين لا يوجد أي كسارة كما يدعي التقرير بل على العكس لقد حافظ أهل المدينة على طبيعتها وصانوها في أحللك الظروف.
٢- الصور التي أوردها التقرير على شاشتكم ليست في جزين بل هو عبارة عن موقع لكسارة يملكها النائب السابق أمل أبو زيد في بلدة مراح الحباس المجاورة لبلدة لبعا وهي تبعد عن جزين حوالي ٣٥ كلمترًا.
٣- إن المرشح بشارة عون يمتلك معمل منشار صخري لتصنيع الحجر الجزيني وهو معمل قانوني مرخّص من قبل وزارة الصناعة وفقا للقوانين المرعية الإجراء ويملك التراخيص القانونية التي نطالبكم بنشرها على الهواء، أمّا عمله مراقب من قبل الاجهزة المعنية وبلدية جزين".
ولفتت إلأى أنّه لم يعمل يومًا في مجال الكسارات بل يقوم باستصلاح إراض جرداء بترخيص من بلدية جزين لاقتلاع الصخور وتحويلها إلى حجر جزيني لتزيين المنازل.
وأشارت إلى أنّ عون ليس الوحيد الذي يملك منشارًا للحجر في جزين، بل هذه الصناعة أصبحت مزدهرة ويعمل فيها عشرات العائلة الأخرى في المدينة.
وقالت: "إنطلاقا ممّا تقدم وإذ نأسف أن تسمح وسيلة إعلامية بحجم الـ
LBCI أن تقبل بأن تستخدم كمنصة لتلفيق التهم وتشويه سمعة الأشخاص، ندعوكم لزيارة جزين والتأكد من المعلومات قبل نشرها".
وأضافت: "فمن المرجّح أن معدي هذا التقرير الملفق لا يعرفون جزين ولم يزوروها أبداُ أو أنهم مضللون بمعلومات وصور مشبوهة تعبر عن مدى حال اليأس والإفلاس الذي وصل اليه من دسّ هذا التقرير".
لذلك وبناء على ما تقدّم "وإذ نهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في نشر المعلومات، نؤكد احتفاظنا بحقنا القانونيّ بالإدعاء أمام المراجع القضائية المعنية ردًا على كلّ ما سيق بحق مرشحنا من افتراءات وتشويه سمعة تتحمل مسؤوليتها محطتكم الإعلامية بشكل مباشر".
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