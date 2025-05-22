الشيخ قبلان: أين الدولة والقوة الوطنية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟

توجّه المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، "إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح"، سائلًا: "أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان"، أو أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟!".



ورأى بيانات التنديد هروبًا من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلامًا وطنيًّا، "وعلى الأقل لا بد من رد سياسيّ وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئًا من هذا غير موجود".



واعتبر أنّ "الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبناني المستعد للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان".