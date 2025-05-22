بلدية برج رحال: فوز الأعضاء بالتزكية

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بطلون

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بطلون

توقيف عصابة من القاصرين نفّذت سلسلة سرقات في الكورة... والمضبوطات أُعيدت إلى أصحابها