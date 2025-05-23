جعجع ثمن في اتصال بعباس موقفه من حصر السلاح وبسط سيادة الدولة

تم اتصال مساء أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحزب سمير جعجع، وكان تبادل لوجهات النظر في ما يتعلق بكل ما يحدث في المنطقة وبخاصة في فلسطين ولبنان.وقد ثمن جعجع موقف الرئيس عباس من بسط السلطة اللبنانية سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وحصر السلاح داخل المخيمات وخارجها في يد الدولة اللبنانية.واتفق وعباس على إبقاء الاتصالات مفتوحة بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين.