وفد من بلدة العيشية أكد أمام الرئيس عون حرصه على التوافق الإنتخابي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من بلدة العيشية (مسقط رأس الرئيس عون).



وأكد الوفد حرصه على تحقيق التوافق في البلدة وتغليب المصلحة العامة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي تجرى غدًا السبت.



كذلك، استقبل رئيس الجمهورية وزير المالية ياسين جابر الذي عرض لعمل الوزارة والقوانين ذات الصلة، كما تطرق البحث الى ملف التعيينات.