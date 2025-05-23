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حيدر إطلع على مشاكل قطاع النقل والتقى لجنة الإنقاذ الدولية

أخبار لبنان
2025-05-23 | 06:05
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حيدر إطلع على مشاكل قطاع النقل والتقى لجنة الإنقاذ الدولية
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حيدر إطلع على مشاكل قطاع النقل والتقى لجنة الإنقاذ الدولية

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدًا من نقابات اصحاب الشاحنات في لبنان اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة، خصوصًا في ما خص السائقين الاجانب.

وأكد الوزير حيدر للوفد ضرورة تعزيز اليد العاملة اللبنانية وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية.

كما استقبل الوزير حيدر لجنة الانقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان، وتعمل في المجال الانساني ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفًا في لبنان ومن ضمن عملها ايضًا حماية الأطفال.

والتتقى وزير العمل القنصل الفخري لجمهورية أوغندا في لبنان محمد خضر حسن.

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