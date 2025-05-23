سلسلة إستقبالات لنواف سلام...

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعرض معه العلاقات الثنائية والمستجدات.

كما التقى الرئيس سلام سفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان في زيارة وداعية. وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لجهود السفير الصيني "من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين" ، متمنيا له "التوفيق" في مهامه المقبلة.واستقبل رئيس الحكومة النائب أحمد رستم وتناول البحث أوضاع إنمائية تخص منطقة عكار.كما التقى الرئيس سلام وفدا من دار الهندسة برئاسة مروان قبرصلي واطلع الوفد رئيس الحكومة على عدد من المشاريع والدراسات المتعلقة بالبنى التحتية.