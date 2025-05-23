افرام يدعم بعينو والدكاش لرئاسة ونيابة إتحاد كسروان - الفتوح

ندعم بشكل كامل رئيس بلدية "زوق مكايل" إيلي بعينو ورئيس بلدية "النموّرة" بيار الدكّاش لرئاسة ونيابة إتحاد بلديات كسروان - الفتوح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.
ثقة نابعة من أداء ومسيرة، ورؤية نابعة من التزام واضح بالنهوض بمناطقنا. كسروان تستحق الأفضل. بالتوفيق.
— Neemat Frem (@neematfrem) May 23, 2025
ندعم بشكل كامل رئيس بلدية "زوق مكايل" إيلي بعينو ورئيس بلدية "النموّرة" بيار الدكّاش لرئاسة ونيابة إتحاد بلديات كسروان - الفتوح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.
ثقة نابعة من أداء ومسيرة، ورؤية نابعة من التزام واضح بالنهوض بمناطقنا. كسروان تستحق الأفضل. بالتوفيق.