افرام يدعم بعينو والدكاش لرئاسة ونيابة إتحاد كسروان - الفتوح

ندعم بشكل كامل رئيس بلدية "زوق مكايل" إيلي بعينو ورئيس بلدية "النموّرة" بيار الدكّاش لرئاسة ونيابة إتحاد بلديات كسروان - الفتوح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.

ثقة نابعة من أداء ومسيرة، ورؤية نابعة من التزام واضح بالنهوض بمناطقنا. كسروان تستحق الأفضل. بالتوفيق. — Neemat Frem (@neematfrem) May 23, 2025

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة إكس: "ندعم بشكل كامل رئيس بلدية "زوق مكايل" إيلي بعينو ورئيس بلدية "النمورة" بيار الدكاش لرئاسة ونيابة إتحاد بلديات كسروان - الفتوح في الانتخابات المقبلة للإتحاد. ثقة نابعة من أداء ومسيرة، ورؤية نابعة من التزام واضح بالنهوض بمناطقنا. كسروان تستحق الأفضل. بالتوفيق".