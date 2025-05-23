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الشيخ الخطيب: السبت سيعبر الجنوبيون من خلال صندوق الانتخاب عما يجعله يومًا وطنيًا جامعًا
أخبار لبنان
2025-05-23 | 07:24
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الشيخ الخطيب: السبت سيعبر الجنوبيون من خلال صندوق الانتخاب عما يجعله يومًا وطنيًا جامعًا
أكّد نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنّ لبنان قد خَبِر القرارات الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن من العدوان الإسرائيليّ عليه، معتبرًا أنّ كل ذلك كان أبرًا للتخدير، إفساحًا في المجال أمام إسرائيل لتحقيق المزيد من اهدافها.
وقال: "ها نحن اليوم في تجربة جديدة مع القرار الدوليّ ۱۷۰۱ ، وما حصل من تفاهم على تطبيقه بضمانة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وتحت اشرافهما، فما الذي حصل منذ حصول هذا التفاهم؟ وهل تم تنفيذ أي بند من بنوده المفترض ان يبدأ العدو بالانسحاب من الارض اللبنانية، ولكن الذي حصل هو العكس تمامًا، حيث بدأ الجانب اللبناني بتنفيذ الاتفاق من جانبه".
واعتبر أنّ "الحكومة اللبنانية تكتفي بتنفيذ الأوامر بالتضييق على المسافرين من الطائفة الشيعية، وتشديد الحصار عليهم".
وشدّد على أنّ الطائفة الاسلامية الشيعية هي طائفة اساسية في هذا البلد، و"من يريد حذفها من المعادلة بالممارسات التي نراها في المطار والمرفأ وغيرهما، انما يأخذون البلد الى ما لا تحمد عقباه".
وعن الاستحقاق الانتخابيّ في الجنوب، قال الخطيب: "غدًا السبت سيعبر الجنوبيون من خلال صندوق الانتخاب عما يجعله يومًا وطنيًا جامعًا، ويثبتون مرة اخرى انهم على مستوى المسؤولية الوطنية، في ظل ظروف صعبة يزيد من معاناتها استمرار العدوان الاسرائيليّ الغاشم على ابنائنا الذين يسقط يوميًا منهم شهداء، وسط احتلال لعدد من المناطق".
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