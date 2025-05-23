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ارشادات من وزارة الصحة الى الحجاج

أخبار لبنان
2025-05-23 | 08:26
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ارشادات من وزارة الصحة الى الحجاج
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ارشادات من وزارة الصحة الى الحجاج

دعت وزارة الصحة العامة، مصلحة الطب الوقائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في لبنان المسافرين المتجھين لأداء مراسم الحج إلى اتخاذ اجراءات وقائية قبل السفر وأثناءه وبعده، حفاظا على صحة الحجاج ومحيطھم. 

***للإطلاع على الارشادات الصحية، إضغط هنا.

أخبار لبنان

ارشادات

وزارة الصحة

الحجاج

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