منسى: أهمية دور القضاء العسكريّ في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط

شدّد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، على "أهمية دور القضاء العسكريّ في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط".



وتمّ التوافق، خلال استقباله قضاة منفردين، على استمرار التنسيق لتطوير عمل المحاكم العسكرية بما يخدم الشفافية والنزاهة.



واستقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وتمّ خلال اللقاء البحث في مواضيع مشتركة بين الوزارتين تتعلق بالتعاون الثنائي والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى اللواء منسى كلا من السفير إيلي الترك، النائب السابق غسان مخيبر، العميد المتقاعد مارون حتي والسيد نبيل نمور، وديع حنا والسيد سعد الحدشيتي والسيد سهيل أبو حلى، وكانت هذه اللقاءات مناسبة لعرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعيّ.