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جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
أخبار لبنان
2025-05-23 | 10:00
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جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي.
جابر
وأعلن جابر، أنه تم التوقيع في واشنطن على اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ، وأنه يسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية.
وقال: "اليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات".
ولفت الى أن هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سيحصل عليها لبنان، مشيراً الى أن الاسبوع المقبل سيتم تحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وستحال الى المجلس النيابي.
وأوضح جابر أنه يتم العمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، معتبراً أن الاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان.
كارييه
من جهته، لفت كارييه، الى أن هذا المشروع البالغ 257.8 مليون دولار يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف.
واشار الى أن المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل.
كما أوضح أنه سيدعم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، مشيرا الى أن هذا المشروع يعكس التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة".
وقال: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه".
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