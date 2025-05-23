في محافظة النبطية... فازت 45 بلدية من أصل ١١٩ بالتزكية

فازت، في محافظة النبطية، 45 بلدية من أصل ١١٩ بالتزكية.



وقُسّمت كالتالي:



في بنت جبيل ١٧ من أصل ٣٦



في حاصبيا ٣ من أصل ١٧



في مرجعيون ١٣ من أصل ٢٨



في النبطية ١٣ من أصل ٤٠