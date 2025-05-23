قيادة الجيش تسلّمت هبة مالية من دولة قطر

تسلّمت قيادة الجيش، بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.



وأعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعمًا حيويًّا للعسكريين، وتُخفف عنهم وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهماته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.