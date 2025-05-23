معلومات الـ LBCI: لبنان يترقب زيارة جديدة لأورتاغوس

أفادت معلومات الـ LBCI بأنّ وضع ملف تسليم سلاح المخيمات على سكة التنفيذ، يأتي في وقت يترقب لبنان زيارة جديدة لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد أسبوعين.



وفي التحركات المتصلة بالموقف الأميركيّ، إجتماع بين وزير الخارجية يوسف رجي، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، ناقشا في خلاله المستجدات في لبنان، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي في الجنوب، إضافة الى مسألة التجديد لقوات اليونيفل في الجنوب، وهو إستحقاق مرتقب في شهر آب المقبل.