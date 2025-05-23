الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة
أخبار لبنان
2025-05-23 | 13:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة
أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية وتناول رئيس الحكومة نواف سلام وتوجيه اتهامات بحقه مسألة مستنكرة ومرفوضة.
ولفتت العلاقات الإعلامية في حزب الله، الى أن هذه الشعارات تتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح".
ودعت جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيما في هذه المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا لبنان.
أخبار لبنان
الله:
الشعارات
أطلقت
مدرجات
المدينة
الرياضية
مستنكرة
ومرفوضة
التالي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
جعجع ثمن في اتصال بعباس موقفه من حصر السلاح وبسط سيادة الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-02-23
بدء مراسم تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" السابق السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية
خبر عاجل
2025-02-23
بدء مراسم تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" السابق السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-21
المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-21
المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي
0
أمن وقضاء
2025-05-16
قوى الأمن: توقيف متورط ثانٍ في جريمة قتل المدينة الرياضية ومتابعة لتوقيف ثالث
أمن وقضاء
2025-05-16
قوى الأمن: توقيف متورط ثانٍ في جريمة قتل المدينة الرياضية ومتابعة لتوقيف ثالث
0
أخبار لبنان
2025-04-07
وزيرة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الرياضية وطلبت إعداد دراسة بالأولويات
أخبار لبنان
2025-04-07
وزيرة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الرياضية وطلبت إعداد دراسة بالأولويات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:54
لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"
أخبار لبنان
16:54
لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"
0
أخبار لبنان
15:19
متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا
أخبار لبنان
15:19
متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:22
سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة
أخبار دولية
14:22
سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة
0
أخبار دولية
11:48
السفير الأميركيّ لدى تركيا: رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسيّ
أخبار دولية
11:48
السفير الأميركيّ لدى تركيا: رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسيّ
0
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين تخوض معارك انتخابية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين تخوض معارك انتخابية شرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين عشية الاستحقاق البلدي والاختياري: هدوءٌ ما قبل العاصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين عشية الاستحقاق البلدي والاختياري: هدوءٌ ما قبل العاصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في صور ابناء القرى المدمرة يقترعون في عاصمة القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في صور ابناء القرى المدمرة يقترعون في عاصمة القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هكذا تبدو الاجواء عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية...
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هكذا تبدو الاجواء عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:42
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
أمن وقضاء
04:42
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
2
أمن وقضاء
05:25
أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:25
أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه
3
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
04:41
ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
04:41
ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر
5
حال الطقس
02:13
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:13
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
6
موضة وجمال
07:30
لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)
موضة وجمال
07:30
لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)
7
فنّ
10:24
في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)
فنّ
10:24
في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)
8
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More