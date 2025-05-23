لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"

صدر عن لائحة "لبعا كلنا سوا" البيان التالي:"جانب المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI المحترمة، لقد ورد في نشرة الاخبار بأن لائحة "لبعا كلنا سوا" برئاسة مارون بو فرحات مدعومة من التيار الوطني الحر. ان هذا الخبر عار من الصحة الهدف منه التشويش على الناخبين الذين يمثلون عائلات لبعا. فاقتضى التوضيح".