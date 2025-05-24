الرئيس عون: هذه انتخابات إنمائية لذلك صوّت لمن يمثّل إنماء بلدتك

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنّ المعنيون يعملون على إنجاح العملية الانتخابية من الجولة الأولى إلى الجولة الأخيرة اليوم.



ودعا العالم إلى التصويت، قائلًا: "هذه انتخابات إنمائية لذلك صوّت لمن يمثّل إنماء بلدتك".



وأضاف: "عيد التحرير هو عيد الديمقراطية والخيار الصحيح فاختر ما يمثّل إنماء بلدتك".

وأكّد أنّ هذه الفرصة لابن الجنوب للمساهمة في الإنماء.



توجّه إلى الناجين في الاستحقلق بالقول: "انتخبوكم لتخدموهم ووظيفتكم أن تكونوا على قدر المسؤولية".



ولفت إلى أنّ ابن الجنوب مصمم على إجراء الانتخابات "فهذه إرادة الصمود وإرادة البناء".