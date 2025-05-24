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نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 0.05% وفي محافظة النبطية 0.07%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى الساعة الثامنة صباحًا.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



حاصبيا: 0.08%

جزين: 0.13%

مرجعيون: 0.07%

بنت جبيل: 0.02%

النبطية: 0.12%

صور: 0.02%

صيدا: 0.05%