0min

لادي: نقص في مستلزمات الاقتراع في عدد من المراكز في النبطية

سجلت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" نقصا في مستلزمات صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز وبطاقات رؤساء الأقلام وأسماء المرشحين التي يفترض أن تكون داخل المعازل في عدد من الأقلام داخل مراكز الاقتراع في النبطية.