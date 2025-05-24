وزير الداخلية: لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ الدولة اللبنانية وردتها من الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار الجهود المبذولة لحماية العملية الانتخابية فيمارس الأهالي حقّهم.



ولفت إلى أنّ البلديات تمنح العمل الإنمائيّ المحليّ الأهم.



وقال: "نعمل على إعادة تمويل الصندوق البلديّ".



وأضاف: "لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان ونعالج النواقص اللوجيستية ومعظم الشكاوى حتى الآن لا تحمل طابعًا جدّيًا".

وشدّد على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية طالت لبنان كله وأصابت اللبنانيين جميعهم وعلى أنّ لبنان واحد موحّد.



وتمنى أن تكون الانتخابات البلدية والاختيارية الخطوة الأولى لإعادة إعمار لبنان والجنوب.



وقال: "رأينا صمود أهالي مرجعيون وتمسّكهم بالديمقراطية من خلال اقتراعاتهم".

وبارك الحجار بالتحرير الذي حصل "وبالتحرير الذي سيحصل"، لافتًا إلى أنّ هناك أراض لبنانية ما زال الجيش الإسرائيليّ يحتلها.



وشدّد على أنّ الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر ورغم الإمكانات الضئيلة إلّا نّ إرادة الشعب أقوى