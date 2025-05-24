لادي: ضغط على ناخبة في مدرسة عين مجدلين الرسمية

أفادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" بأنه في مركز الاقتراع داخل مدرسة عين مجدلين الرسمية - جزين، رافقت مندوبة جوالة تابعة للائحة "سوا" إحدى الناخبات إلى غرفة الاقتراع، في محاولة للتأثير على خيارها الانتخابي، ما يُعد خرقا لسرية الاقتراع ومبدأ حرية الناخبة.