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الرئيس عون من بلدته العيشية: 40 سنة كنت أحمي الانتخابات واليوم لأول مرة جئت لأصوت

أدلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بصوته في بلدته العيشية لإنتخاب مختار بعد فوز البلدية بالتزكية.



وقال عون في تصريح: "40 سنة كنت أحمي الانتخابات واليوم لأول مرة جئت لأصوت وصوتي هو لإنماء الضيعة".