في صيدا... عارض صحي يصيب رئيس قلم وتوقف عملية الاقتراع

توقفت عملية الاقتراع في مركز مرجان - صيدا، بعد تعرّض رئيس القلم لعارض صحي أدى الى سقوطه أرضا داخل المرحاض، ما استدعى تعليق التصويت بانتظار تأمين بديل منه، في ظل رفض السماح لمساعديه بمتابعة العملية الانتخابية بشكل موقت.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه تم تأمين رئيس قلم جديد للمركز.

